Una nova tempesta tropical amenaça el sud del Carib

La màquina de tempestes tropicals sobre l'Atlàntic està molt activa. La temperatura de l'aigua de l'oceà ja està prou calenta per generar grans sistemes convectius. Actualment, hi ha un rosari de tempestes, però en destaca la depressió tropical Two que aquest dimecres ja es troba just enfront de les costes del nord de Veneçuela. També afectarà l'illa Margarida i les illes ABC, on el vent bufarà a ratxes de 80 i 90 km/h, són possibles pluges abundants i algunes inundacions locals.

Imatge del satèl·lit Meteosat aquest dimecres 29 de juny

L'huracà Bonnie podria arribar a finals de setmana Segons les previsions del Centre Nacional d'Huracans, els pròxims dies, aquesta depressió tropical es convertiria en tempesta tropical al sud del Carib i afectaria les costes del nord de Colòmbia. Ara bé, en entrar en contacte amb les càlides aigües del mar caribeny, entre divendres i dissabte, es reactivaria. Llavors podria assolir la categoria 1 d'huracà i entraria per les costes de Nicaragua amb ventades de 120 km/h.



En cas de formar-se aquest huracà, s'anomenaria Bonnie. Seria el segon de la llista de noms d'huracans d'aquesta temporada. Trajectòria de la tempesta tropical