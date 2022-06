Associem els paisatges bucòlics a històries de fantasia, el color verd a personatges malvats i d'altres vinculacions que el cap fa automàticament quan mira una sèrie, joc o pel·lícula. La resposta a aquestes associacions és en l'ús de la psicologia en la creació de mons irreals i, en això, en Rubén Córdoba de Kotoc és un expert. És director d'art i la seva feina es basa a dirigir un equip i acabar de posar imatge a tot allò que comença sent narrativa: del disseny de personatges a talonatge final.

Associacions cognitives

Desafío Champions Sendokai és una de les sèries en què ha treballat i serveix d'excusa per descobrir que "qualsevol disseny de personatge mai és gratuït". Tots tenen un rerefons i és així com, per exemple, en aquesta sèrie hi ha un personatge trist i melancòlic que té una piga sota l'ull. És una característica física que serveix com a metàfora d'una llàgrima. També explica que hi ha cares que, sense saber si aquell personatge és bo o dolent, s'associen a la bondat o a la maldat. De fet, per fer-ho encara més obvi, sovint utilitzen personatges històrics com a inspiració!