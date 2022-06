Trucs i mètodes per fer compostatge a casa teva

El 36% dels residus que generem són restes orgàniques. Ens sabem bé la lliçó, però el 12% del que es recull als contenidors marrons són impropis.

Al barri del Poble Nou de Barcelona, la Martina Klein visita el projecte 'Abono KM0', un projecte que fa compostatge col·lectiu i reparteix entre els seus usuaris un adob natural fet amb restes orgàniques.

El compostatge és un adob natural fet de residus orgànics que, quan reposen, eleven la seva temperatura i fermenten. En fermentar, apareixen microorganismes vius que s'associen entre si i creen vida dins del compostador. Aquesta vida és el millor fertilitzant per la terra de cultiu, ja sigui de les plantes que tinguis per casa o de l'hort que cuides a casa. Des de 'Planeta R', us donem alguns consells per fer el teu propi adob natural.

El compostador Hem de crear, buscar o comprar un recipient que ens funcioni de compostador. És recomanable que es trobi a una zona de fàcil accés que ens permeti introduir la matèria orgànica, remoure-la i extreure l'adob.

Introduir la matèria orgànica Hem d'introduir la matèria orgànica que hem anat acumulant: restes de menjar, fruites, verdures... Després movem sobre el terreny una fina capa de material orgànic deixant que es descompongui i penetri a poc a poc al sòl. Aquest procés s'ha de fer una o dues vegades per setmana.

Airejar i hidratar periòdicament És important airejar el compostador per oxigenar tots els residus perquè els organismes facin la seva feina, però tampoc és bo fer-ho cada dia, ja que no deixarem que s'estableixin. D'altra banda, en funció del tipus de matèria que utilitzem i de la temperatura ambient, haurem de regar més o menys el compost. Les fruites i les verdures s'hidrataran més fàcilment que el peix o la carn.