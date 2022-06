Vuit de cada deu dones han patit algun episodi de violència sexual des que tenien 15 anys. L’enquesta de violències sexuals del Departament d’Interior així ho registra. Per aquest motiu, el departament ha decidit engegar un pla de prevenció en entorns d’oci.

Per això, la implantació d’un pla d’acció per garantir la seguretat en entorns de risc és de vital importància. Entre les mesures del nou pla hi ha la intenció d’estendre la Unitat Central d'Agressions Sexuals a tot Catalunya.

Un 12% de dones catalanes han estat víctimes d'agressions sexuals. Un 9% d'elles, de violacions o intents de violació. A Catalunya, en els darrers 10 anys, s’han registrat un 65,5% més de denúncies per aquest tipus d’agressions. Dels 14 als 21 anys és la franja on més denuncies es comptabilitzen. L'any passat en 288 casos van denunciar haver patit una submissió química .

Seguretat als carrers

Un dels principals objectius d'aquest pla és implantar més patrulles policials a les zones d'oci nocturn detectades com entorns de risc perquè: un 77,5% de les dones se senten poc segures al carrer.

Com a novetat, els Mossos vigilaran també la ruta des dels locals d'oci fins al transport públic. El cos policial vol eliminar, diu, la geografia de la por.

Paral·lelament, s'activaran oficines de denúncia mòbil on hi hagi esdeveniments, perquè segons els Mossos, la víctima triga massa a denunciar i això dificulta la investigació i la resta del procediment judicial. La inspectora dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, assegura que la xifra oculta de dones que no denuncien per vergonya podria ser d’un 70-90%.