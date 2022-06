Rutina de força de cames amb Cesc Escolà i Samanta Villar

Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà acull a la periodista Samanta Villar. Tots dos duen a terme el tradicional escalfament abans de començar l'entrenament d'avui: una rutina de força de cames amb l'objectiu de treballar i millorar la resistència!

Tanquem el bloc final repetint els 4 exercicis previs - molta força amb els lunges i els squats! - i per a concloure, duem a terme estiraments per a evitar possibles lesions i molèsties articulars .

Pugem a la caixa amb una cama, aixecant bé el genoll, i anem canviant-los com si caminéssim . A continuació, seiem a la caixa i flexionem el genoll - i ens aixequem sense deixar de fer-ho! Tornem a baixar i anem seguint.

Així acabem la primera ronda del bloc... i comencem la segona , on repetirem els 4 exercicis previs! Tornem als squats profunds i als exercicis de glutis. I així arribem al segon i últim bloc!

Al primer bloc d'avui, farem dues rondes de 4 minuts amb 4 exercicis cada una! Comencem per agafar peses i buscar squats profunds . No oblideu tirar el maluc enrere!

