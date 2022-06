60.000 persones s'han reunit a les platges durant la revetlla

Interior celebra que la revetlla de Sant Joan hagi tingut “pocs incidents” i agraeix el comportament ciutadà. Les platges de Barcelona s'han tornat a omplir de gom a gom i s'ha fet un "balanç positiu" de la nit, malgrat uns 32 incidents a la Barceloneta, entre ells almenys 5 agressions masclistes.

5.600 trucades al 112

El telèfon d’emergències 112 ha rebut 5.600 avisos, el que representa un 7% més respecte a l’any passat. De les trucades rebudes, 2.900 han estat relacionades amb incendis en contenidors urbans per actes incívics o per petits incendis en vegetació en via pública. “No hi ha hagut grans situacions provocades per la revetlla”, ha destacat el secretari general d’Interior, Oriol Amorós. Els Bombers tanquen la revetlla de Sant Joan amb 663 actuacions.