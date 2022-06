En el extenso catálogo de RTVE Play puedes encontrar cine para todos los gustos, desde muchas de las películas triunfadoras en los Goya, pasando por exitosos filmes internacionales, hasta el mejor cine clásico. Y tampoco te puedes perder la colección de cine alemán, ‘Para tardes de sofá y manta’, con títulos románticos, familiares y esperanzadores, en los que predominan los largos y emocionantes veranos.

Estas son las películas que puedes encontrar en la colección de Play, que crece todas las semanas con nuevos filmes:

Quedamos como amigos (Wir bleiben Freunde)

Una vez más, Doro no puede decir que no. Lleva a su exmarido Volker a su casa y le promete ser su cuidador temporal. Pero acaba de enamorarse de Moritz. Con yesos en un brazo y una pierna, Volker ahora se relaja en el sofá de la casa que solían compartir, sintiéndose extremadamente cómodo. Doro, sin embargo, se debate entre cuidar de Volker y pasar tiempo con su nuevo novio Moritz, quien encuentra a su exmarido cada vez más insoportable. Disponible en RTVE Play hasta el 25 de junio de 2022.