Alineació de 5 planetes abans de les albades

Aquestes primeres setmanes de l’estiu podrem gaudir d’una alineació planetària poc freqüent. Fins a 5 grans planetes del sistema solar quedaran totalment aliniats al cel. Concretament Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Un fenomen que no passava des del 2004, per tant fa 18 anys, i no tornarà a passar fins el setembre del 2040 i després al juliol del 2060.

Quin serà el millor moment? El punt àlgid tindrà lloc el 24 de juny, per tant, la matinada de la revetlla. Des de la Terra es podrà veure a simple vista, molt millor en zones poc il·luminades i allunyades de les grans ciutats. Just mitja hora abans de la sortida de sol, mirant cap al sud-est observareu Mercuri en el punt més baix sobre l’horitzó, i Saturn, en el més alt. Enmig Venus, Mart i Júpiter.