Es limitaran els grups turístics a 30 persones, es farà obligatori l'ús de sistemes de radioguia i es planificaran itineraris per reduir les molèsties als veïns. Aquests són alguns dels punts de l'acord al qual han arribat l'Ajuntament de Barcelona i les dues associacions oficials de guies turístics (AGUICAT i APIT) per regular l'activitat d'aquest sector a la ciutat. Neix arran la creixent preocupació pel conflicte amb els "free tours" i el bon pronòstic turístic d'aquest estiu.

El document té l'objectiu "d'aïllar" aquelles entitats sense formació ni autorització per "qualificar" la feina dels guies turístics, segons el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé. En aquest sentit, Inés Calzado, de l'associació firmat AGUICAT, ha subratllat que la “formació” és el tret diferenciat entre els guies que són professionals i els que no. La declaració revisa les pautes marcades ja el 2017.

D'altra banda, s'estableix que els grups turístics no poden ser més grans que 30 persones a tota la ciutat, menys a Ciutat Vella, que hi són menys. Aquest nombre podrà canviar per adaptar-se als espais que es visiten.

Aforaments màxims

En altres punts es fixarà un aforament màxim per grups per poder fer explicacions in situ, les quals hauran de ser breus en dies de molta afluència de grups. Es farà per exemple en: