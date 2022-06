Salut comptabilitza 13.423 inicis de tractament per addiccions el 2021

Salut ha comptabilitzat 13.423 inicis de tractament per addiccions el 2021 amb l’alcohol com a causa principal, en un 43,8% dels casos. El segueix de ben a prop la cocaïna (24,1%), els cànnabis (14,3%) i l’heroïna (9%).

Aquestes són algunes de les dades presentades aquest dilluns que consten en l’informe anual del Sistema d’Informació sobre Drogodependències a Catalunya (SIDC), que també sosté que en el 54% dels casos els usuaris tenen més de 40 anys, amb un percentatge elevat de persones que es troben a l’atur. D’altra banda, entre un 30 i un 50% de les persones tenen nivells educatius baixos. El document també posa en relleu de la majoria dels que inicien el tractament són homes, concretament, un 77%, tres vegades més que les dones (23%).

En la presentació de l’informe han intervingut la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, així com el subdirector general de drogodependències, Joan Colom, que han destacat que les xifres mostren una recuperació de l’activitat assistencial dels centres especialitzats en el tractament de les addiccions a Catalunya, molt pròxima als anys previs a la pandèmia.

