La tecnologia ens ha ajudat a fer passos de gegant com a societat. La Realitat Virtual, el gaming, la interacció, els robots o les experiències sensorials són només alguns conceptes nascuts d'aquest avenç tecnològic i, en tots ells, la interacció és un dels motors principals. En el capítol d' Helvètica dedicat al disseny interactiu, la Flora Saura parla amb experts d'aquest àmbit tan innovador, original i modern i de les oportunitats i possibilitats infinites que ofereix.

La primera parada de Saura és amb la Mònica Rikic, una artista que es mou en el món de les belles arts, la robòtica, la programació i els audiovisuals. Això sí, ella es defineix com artista electrònica perquè el que més fa servir són components electrònics. Pensa que s'ha desjerarquitzat l'accés a les eines tecnològiques que permet per aquest tipus d'arts. "Quan la tecnologia comença a ser més accessible, la gent comença a ser més creativa amb les eines". Però, és cert que programar és molt difícil? Les grans pantalles, negres i carregades de números i lletres de colors fan pensar que és una tasca que requereix saber d'informàtica. Però Rikic opina que és purament pensament lògic, tot i que també hi ha part de matemàtiques.

Unmemory RTVE Catalunya

La segona parada és amb el Daniel Calabuig, autor d'Unmemory. L'expert volia una experiència interactiva més enllà de la que ofereixen els llibres digitals i van descobrir que eines tan simples com la imatge, el text o el so, combinades amb interacció, donava a l'usuari la sensació d'una gran experiència interactiva. D'aquí va néixer la novel·la negra Unmemory: van començar amb una adaptació de 'Memento', la pel·lícula de Christopher Nolan, i van crear una narrativa pròpia que t'obligava a llegir i anar resolent puzles per anar avançant. Es podria dir que és un escape book!

Il·lustració de Júlia Solans RTVE Catalunya

En la seva secció, la Júlia Solans ens parla de l'èxit d'una marca com Apple, que des de sempre ha donat importància al seu disseny i ha aplicat el disseny d'interacció tant a dins com a fora de les seves pantalles. Van dissenyar l'exterior dels seus productes perquè fossi fàcils d'utilitzar. Fins i tot el seu embalatge era una experiència gratificant pels sentits! Quan art i disseny s'uneixen a la tecnologia, les possibilitats són infinites.