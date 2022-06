El talent "emergent" de Rita Payés

Vivim envoltats de talent. Cadascú té un propòsit en el qual pot destacar. I si, algú el coneix tan bé que pot arribar a dominar-lo és Rita Payés. Quina és la importància del talent en la nostra societat? Però sobretot, és important treballar-lo per mantenir-lo, potenciar-lo? És molt difícil? O és un do innat que s’ha de treballar?

La definició literal del talent és la capacitat per exercir una activitat, està vinculada a l'aptitud o la intel·ligència. Es tracta de la capacitat per exercir una certa ocupació o per exercir una activitat. El talent sol estar associat a l'habilitat innata i la creació.

El cert és que el talent és l’avantsala del camí per on et pot portar la vida. Es pot tenir una habilitat innata o practicar-la, però si no es potencia i es dona l’espai necessari per a aprofundir-ne es pot amagar durant molts anys i quedar-se arraconat.

Rita Payés RTVE CATALUNYA

On podem trobar el talent? Sovint, es relaciona amb allò que fèiem de petits sense por a la crítica aliena. Quan s’és petit, encara no s’han incorporat els mecanismes de vergonya que s’adquireixen amb la vida adulta. És per això que es dibuixa, es canta, s’escriu, es balla sense que això suposi un impediment en el dia a dia. Després, s’acostuma a endinsar-se cap als camins als quals la societat ha habituat els seus ciutadans i ciutadanes i prima més el fet de guanyar-se la vida que el fet de fer el que omple la vida. Però el cert és, al revés, quan més s’apropa al talent i més connexió hi ha ben segur es desenvolupin més habilitats i sigui més fàcil destacar i brillar.