Tercera i última jornada de la selectivitat

Des d’aquest dimarts, més de 40.000 estudiants s'enfronten a les PAU a Catalunya. Aquest dijous ha estat l'últim dia de les proves d'accés a la universitat.

Avui ha estat el torn de l’examen d’Història, Dibuix artístic, Llatí i Matemàtiques. A la tarda es faran les proves de Biologia, Dibuix tècnic, Història de l’art, Història de la filosofia i Literatura castellana.

Sobre els canvis a les proves d'accés a la universitat previstos per aquí dos anys, el director de la càtedra de neuroeducació de la Universitat de Barcelona, David Bueno, ha explicat a Ràdio 4 per què cal anar cap a un model més competencial.

Recopilem les preguntes més comentades sobre les proves d'enguany:

Un dels exercicis de català de la selectivitat que ha generat més debat a les xarxes ha estat la de la formació de paraules . Sobretot, en aquest enunciat: “El presumpte culpable va cometre l’assassinat amb traïdoria i _____________“. En aquest punt, els alumnes havien d’omplir el buit amb una paraula derivada de “carn”, fet que ha generat molta confusió. La solució era “acarnissament” o “encarnissament“ , segons les correccions publicades, tot i que aquesta darrera no és normativa. Una paraula derivada és un mot que es forma afegint a una arrel prefixos o sufixos.

Una novetat d'aquest any és que els alumnes han hagut d'assenyalar en un full anònim si preferien els enunciats dels exàmens en castellà, català o aranès. Segons fonts de la conselleria de Recerca i Universitats, d'aquesta manera s'ha garantit l'anonimat.

Les notes: el 29 de juny

La nota de Batxillerat té un valor del 60% de la nota final mentre que la fase general atorga el 40% restant, sempre que l'alumne obtingui una qualificació mínima de 4 a la mitjana de cinc exàmens que integren la fase general.

De moment, aquest any els estudiants han d'esperar fins al 29 de juny per conèixer els resultats de les proves i fins a mitjans de juliol no es publicaran les notes de tall.