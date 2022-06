Sónar i Me by Meliá presenten la instal·lació audiovisual de gran format ‘Transient’ del prestigiós artista digital italià Davide Quayola. Es tracta d’un projecte que s’estrena a Espanya sobre experimentació audiovisual en format multicanal que és visible gràcies a pantalles en 3x15 metres. Quayola ha treballat conjuntament amb l’artista sonor i explorador musical Andrea Santicchia i aborda les “tensions i equilibris” entre forces aparentment oposades com allò real i allò artificial, l’abstracte i el figuratiu i el clàssic o el modern. La instal·lació es podrà veure gratuïtament fins dissabte a l’Hotel ME Barcelona i al Sónar de Dia amb un show amb dos pianos i una xerrada.

Escenografia immersiva El visitant pot observar el treball a través de tres pantalles de grans dimensions especialment preparades per a l’ocasió. Tant el so com les imatges han estat generades al llarg dels dos últims anys a l’estudi de Quayola a Roma i estan pensades per a ser reproduïdes com loops infinits. Així, el públic podrà explorar l’espai amb total llibertat de moviments. A banda de poder-se veure a l’Hotel ME Barcelona, ‘Transient’ es podrà veure divendres a les 20:30h al SonarComplex. El públic assistent al festival veurà a l’escenari una escenografia immersiva i un espectacle tecnològic que comptarà amb la presència de dos pianos de cua i un espectacular llenç que envoltarà l’audiència mitjançant projeccions visuals autogeneratives.