Els tatuatges també són art, sobre la pell

Si un artista pinta sobre un llenç amb un pinzell, és art. Si ho fa sobre un paper amb un llapis, també. Si el mateix artista fa un dibuix sobre la pell fent servir agulles i tinta, per què no és art també? Aquesta és la reflexió d’en Mik Garreta, fundador Convenció Internacional de Tatuatge de Barcelona: “Són llenços humans”.

“El tatuatge és un art“

A l’exposició 'Tattoo. Art sobre la pell', que es pot visitar fins al 28 d’agost al CaixaForum de Barcelona, es presenten models de silicona tatuats per artistes contemporanis. “El tatuatge és un art i, de fet, per això mateix han portat a terme aquesta exposició per donar-li el renom que es mereix.”, apunta Elena Mansergas, coordinadora de la mostra, al programa 'Punts de vista'.

Cos de silicona tatuat a l'exposició 'Tattoo. Art sobre la pell' RTVE Catalunya

A 'Tattoo. Art sobre la pell' hi ha més de 240 peces. Des de dibuixos, gravats, llibres, fotografies, peces arqueològiques com segells o eines de tatuar. Els models de silicona, on l’artista tatua, estan creats a partir de cossos reals. Aquesta iniciativa parteix del Quai Branly-Jacques Chirac de París que, des del 2014, ha anat adquirint aquestes peces artístiques per a la seva col·lecció. “És molt innovador perquè per primer cop un museu té a la seva col·lecció un tatuatge contemporani com a obra d'art”, remarca Mansergas.