L’imitador Álex Blanco es transforma en Michael Jackson a 'Forever. The best show about the King of Pop', l’únic espectacle avalat per la família de l’artista. “Michael Jackson només hi ha un en el món. Jo, amb el màxim respecte possible, tracto d'arribar a un nivell el més semblant possible.”, diu l'imitador a ‘Punts de vista’.

Blanco assegura que transmetre l’esperit del Rei del Pop és molt difícil. “La màgia realment està en el fet que ho facis el més natural possible.” Va començar a imitar al cantant amb 14 anys, quan Michael Jackson va morir el 2009. Té un disc dur de 4TB amb tots els seus concerts per poder estudiar els seus gestos i els petits detalls.

L¿imitador Álex Blanco es transforma en Michael Jackson RTVE Catalunya

'Forever. The best show about the King of Pop' barreja musical i concert i es va posar en marxa el 2010 i s’ha reestrenat a Barcelona. Es pot veure fins al 19 de juny al Teatre Coliseum. Hi ha 21 artistes en escena i set cantants que s’alternen el repertori. Es fan servir grans pantalles LED i el vestuari està molt treballat. “És el que ens diferencia del que és un tribut”, afirma Carlos J. López productor, creador i direcció artística.

Segons Carlos J. López, a 'Forever. The best show about the King of Pop' va enlluernar a la família de Michael Jackson. El pare li va dir: "Estic veient al meu fill sobre l'escenari". A La Toya Jackson li va sorprendre la qualitat dels artistes i el tracte que es dona al seu germà: “Com posàvem sobre l'escenari la personalitat del seu germà i com ressaltàvem les parts bones d'ell”, aclareix el director artístic.