El cantant de trap en català Lildami: sí a l'autotune

Cada cop més hi ha més artistes que fan servir l’autotune en les seves cançons. Un d’ells és el cantant de trap referència en català Lilmadi. Però, què és l’autotune i com funciona?

“El que fa és corregir les petites imperfeccions i desviacions d'afinació“

És un processador d’àudio que emmascara els errors de les gravacions musicals. El productor musical Àlex Carretero detalla a ‘Punts de vista’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, que “el que fa és corregir les petites imperfeccions i desviacions d'afinació” així la veu sona perfectament afinada. Un algoritme indica a quina tonalitat està la cançó i busca la nota que més s’apropa: “si hi ha una desviació que està molt a prop del do, ell automàticament el portarà cap do.”

Tot i això, fer utilitzar l’autotune no és tan senzill com moltes persones pensen. “Jo he trigat molt temps a perfeccionar o entendre bé com funciona i ja cantes com d'una forma perquè saps com ha de corregir, saps les melodies, si vols apujar el to, si el vols baixar...”, assegura Lildami.

03.30 min Punts de vista 48 -Actuació de Lildami

Des de Flora, una nova banda que s’ha iniciat recentment dins de l’escena urbana catalana, també aposten per l'ús d’aquesta eina perquè apropa la música a aquells que no han pogut estudiar-la. “Crec que la gent que està una mica en contra és perquè no està preparada per entendre que l'art està evolucionant”, afirma Flora. Sens dubte, tal com diu Àlex Carretero a ‘Punts de vista’, l’ús abusiu de l’autotune com a recurs tímbric ja forma part d’un gènere musical.