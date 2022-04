Ana Murillas, l'estilista d'artistes com Bad Gyal

Tot i que va estudiar Dret, l’estilista Ana Murillas després d’acabar la carrera tenia clar que volia dedicar tota la seva vida a la seva passió: la moda. Des de fa més de 20 anys ha creat imatges icòniques per Vogue, Harper’s Bazzar o The New York Times. També ha vestit a celebritats com Bad Gyal, C.Tangana, Nathy Peluso o Rosalía al videoclip de ‘Milionària’. “Vestir artistes m’encanta perquè em dona molta llibertat per fer looks ben forts”, explica Murillas a ‘Punts de Vista’.

L’estilista reconeix que ha d’evolucionar molt de pressa perquè la velocitat de la moda és frenètica: “Has d’estar molt al dia de què està passant i anar amb el flow.” A més, ha de tenir en compte les característiques de cada personatge. “Són persones que tenen la seva identitat i has de pensar bé en qui és aquella persona, què li queda bé, el tipus de música que fa, a qui va dirigida i d’acord amb això treballes en una direcció sempre amb el teu punt de vista”, assegura.