Gairebé el 50 % dels treballadors creu que l'empresa dona poc suport als empleats amb càncer

Gairebé un 50 % dels treballadors creu que la seva empresa dona poc o cap suport a les persones amb càncer, segons les dades del primer baròmetre sobre càncer i treball de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC), presentat aquest dijous i que entén que cal millorar l'abordatge de les companyies davant aquesta situació.

"Queda recorregut per fer en l'àmbit de l'empresa, en la negociació col·lectiva amb patronals i sindicats, i també a nivell legislatiu, per a garantir un retorn progressiu després de la baixa laboral, per a recuperar el treball de la millor manera possible", ha destacat aquest dijous en roda de premsa la gerent de la FECEC, Clara Rosàs.

Per part seva, el director de GAPS, Oriol Molas, ha precisat que entre les empreses "hi ha de tot", perquè algunes "no han sabut conciliar malaltia i treball i altres sí", però per a evitar que tot depengui del "voluntarisme de l'empresari", caldria tenir més definit i estandarditzat el camí a transitar després del diagnòstic fins a la reincorporació de l'empleat, ha indicat.

Aquest primer baròmetre, desenvolupat per l'empresa GAPS Política i Societat, a partir d'enquestes a més de mil persones, mostra com el treball és un espai important per als qui tenen càncer, perquè el 61 % declara que treballar és un dels aspectes que dona sentit a la seva vida.

Dels entrevistats per al baròmetre, després de la baixa laboral per a tractar la malaltia, el 88 % assegura que s'ha reincorporat al seu lloc de treball tal com estava abans de la malaltia, però, en canvi, un 9 % ha hagut de canviar de tipus de treball, bé sigui dins o fora de la mateixa empresa.