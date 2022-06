Només uns 9.600 joves aconsegueixen l'ajuda pel lloguer

La nova ajuda de l'Estat per ajudar a pagar el lloguer als joves s'esgota en només unes hores. Catalunya havia estat la primera CCAA a aplicar el bo, semblant a la renda bàsica d’emancipació antiga, de 250 euros al mes durant dos anys. El departament de Drets Socials, que ja havia advertit que el pressupost de 29 milions dotat des de Madrid quedaria curt, va comunicar que a les 4 de la tarda havia rebut unes 15.000 sol·licitants, i aquest dijous al migdia ja superaven les 20.000, el doble de les que es poden concedir si no s'amplia la partida.

La consellera Violant Cervera retreu al Govern Central la "frustració" de la mesura i reclama el doble de dotació per no generar-ne més.

"Violant Cervera reclama a l'Estat que dobli la partida de 29 milions pel bo de lloguer a Catalunya per no generar "més frustració" entre els joves"

Les xarxes socials van plenes de crítiques pel sistema com es concedeix aquesta ajuda: molts estaven treballant i no van poder fer la sol·licitud a primera hora d'aquest dimecres. Altres també expliquen que els problemes informàtics eren constants.

Es multipliquen les queixes per la concessió del bo de lloguer per joves | Àlex Cabrera

Qui pot demanar l'ajuda

Els possibles beneficiaris han de ser joves entre 18 i 35 anys, que no guanyin més de 24.300 euros anuals i que paguin un lloguer inferior als 900 euros en el cas de Barcelona i Àrea Metropolitana i 650 a la resta de Catalunya. Si es comparteix pis, cada convivent pot demanar-lo. Es pot sol·licitar a través del portal de tràmits de la Generalitat i a les oficines locals d’habitatge.

02.02 min Ja es pot demanar el Bo Lloguer Jove

Una ajuda que, d'altra banda, que els possibles beneficiaris consideren que per la majoria no resolt el veritable problema de l'emancipació a Catalunya que se situa en prou feines el 17% del joves. Fa 15 anys era el doble i està lluny de la mitjana del 31% de la UE. Entre els principals problemes hi ha l'encariment no només dels preus del lloguer sinó també de l'habitatge de compra que durant el primer trimestre de l'any s'ha encarit un 7,7%, el nivell més alt des de l'esclat de la bombolla immobiliària el 2007.