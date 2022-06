02:03

Molts joves catalans es queden sense poder sol·licitar el nou bo lloguer de 250 euros al mes per incomplir els requisits de renda o ingressos.

Ja es pot demanar el nou bo lloguer jove, semblant a la renda bàsica d’emancipació antiga, de 250 euros al mes durant dos anys. Han de ser joves entre 18 i 35 anys, que no guanyin més de 24.300 euros anuals i que paguin un lloguer inferior als 900 euros en el cas de Barcelona i Àrea Metropolitana i 650 a la resta de Catalunya.

La Jeannete Jiménez viu a Rubí, compleix els requisits i diu que li serà de gran ajuda. Ara bé, molts joves no s’ajusten als requisits. La crítica majoritària és que molts paguen més del topall fixat pel que fa al lloguer tot i complir amb el llindar d’ingressos. És el cas d'en Miquel Soldevila, que viu a Cerdanyola amb dos companys de pis, que ja destina més del 30% del seu sou a pagar el lloguer, al que ha de sumar la resta de despeses de l’habitatge.

Hi ha més crítiques, i és que l'ajuda la rebran els que primer la sol·licitin i fins que s'esgotin els 30 milions amb què compta la Generalitat tal com denuncia Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de Llogateres. El secretari general de l'Agència Catalana de l'Habitatge, Carles Sala, tampoc està d'acord amb els recursos de què disposa Catalunya i com s'han de gestionar | Àlex Cabrera