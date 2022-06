Els joves d’entre 18 a 35 anys poden demanar el Bo d'ajut al lloguer: un ajut estatal de 250 euros mensuals durant dos anys. Es pot demanar fins al 17 de juny i s'assignarà per ordre de sol·licitud fins a esgotar el pressupost de 29 milions d'euros. Catalunya és la primera comunitat a obrir el període de sol·licituds i es calcula que hi haurà uns 10 mil beneficiats.

Per poder accedir a l'ajut, cal estar empadronat i ser titular del contracte de lloguer. Els altres requisits són no ingressar més de 24 mil 300 euros bruts anuals i que el preu del lloguer no superi els 900 euros al mes. Si es comparteix pis, cada convivent pot demanar-lo. Es pot sol·licitar a través del portal de tràmits de la Generalitat i a les oficines locals d’habitatge.