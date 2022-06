És bàsicament un home de ràdio, i diu que no fa res més. Escriu, dibuixa, es cuida dels que estima, fa tele -a vegades-, i estudia violí. Primera mentida, perquè diu que només fa ràdio... Avui coneixem una mica més el barceloní Juan Carlos Ortega. Algú que al món de les ones gairebé ja ho té tot: fa sis anys que va rebre un Premi Ondas per la seva trajectòria professional. Déu n'hi do!

Cada dijous, al Cafè d'idees, amb Gemma Nierga

Diuen que la seva feina és difícil de classificar, pel seu humor absurd. Serà absurd o no, però retrata la realitat i sovint crispa als que tenen la cua de palla. Que és pel que ho fa, per enriure-se'n i que ens adonem de com són.

Per als seus personatges ens explica a Noms propis que s'inspira en persones del carrer o la seva tia del poble. En té fins a sis, que omplen el seu espai mental i de locutor, un quartet de casa seva. Perquè li agrada treballar sol i els prepara a casa. Per això fa veus d'home i de dona, i entrevista i xerra amb els seus imaginaris. Diu que té vergonya, però també és mentida. Ep! La segona! Durant l'entrevista ens fa la veu del seu avi, que també forma part dels seus registres.

Dels clàssics, és fan dels grans com Gila i Faemino y Cansado. Dels actuals, no podria ser d'altra manera: li encanta Pantomima Full. Diu Ortega que són el mirall del que la gent diu pel carrer i que per això tenen tant valor. Pel que fa als seus fans, són un bon nombre de fanàtics que el consideren personatge de culte. Però a ell el que li fa més ràbia és que es facin virals els acudits que li converteixen en meme. I d'altres que ell creu que són millors, no. Però vaja, que que ja els agradaria a molts aquesta devoció, Juan Carlos!

A RTVE ha estat colaborador de La Mitad Invisible i ara el podem disfrutar els dijous al matí a Ràdio 4 i a La 2 amb Gemma Nierga, al Cafè d'Idees. Per mostra, un botó.

Com no pot ser d'altra manera, aquest home ha escrit llibres de filosofia, tot i que no n'ha estudiat. De moment ha tret 'Buenos días Sócrates' i 'Morirse es una mierda' i té una novel·la inacabada, que no l'acaba perquè l'enviava al seu fill fins que el nano li va dir 'prou, papa'. També li envia dibuixos de bona nit, i quan era petit li explicava contes que s'inventava.

Descobertes les dues mentides, aquí és quan Juan Carlos Ortega ens dona dos consells preciosos i molt valuosos: apunteu. Diu que tenir un fill és meravellós perquè redimensiona tot el que coneixes i et fa menys egoista. Reconeix que ara, el primer és el benestar del seu fill, l'Ulises. I que la resta, parodiant la paraula, 'merde'.

Aquest és el seu primer consell. I el segon també és fantàstic! Ens recomana molt i molt llegir ciència ficció. Diu que és la millor manera d'allunyar la tristesa, les cabòries del dia a dia i potser una depressió. Segur que li ha regalat molts llibres d'aquesta temàtica al seu fill. A ell li va escriure 'El universo para Ulises'. Perquè l'Ortega, a més de fer ràdio, televisió, humor, algun espectacle, pagar a Hisenda, -quan hi pensa-, fer veus i gaudir de la vida, és tot un univers.