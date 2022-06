El moment agredolç del cinema català

El cinema català viu un moment agredolç. Per una banda, el reconeixement de les nostres pel·lícules dins i fora de les nostres fronteres. Per altra banda, la falta de produccions i certa desídia del públic. Un dia abans que l'Acadèmia del Cinema català nomeni els Membres d'Honor del 2022, la Tània Sarrias rep a 'Punts de vista' a una de les seleccionades, la Bel·lo Torras.

Bel·lo Torras ha tingut temps de valorar al programa el moment que viu la indústria audiovisual de casa nostra. El cinema català està immers en un any de contrastos. Mentre la dificultat d'omplir les sales continua minvant la seva indústria, les produccions fetes i pensades a casa nostra reben el reconeixement internacional.

Èxits com els d''Alcarràs', un fenomen a la taquilla, són una excepció entre les moltes cintes que passen del tot desapercebudes pel públic . En un moment en el qual les sales pateixen per culpa dels nous hàbits dels espectadors, Carla Simón ha donat una empenta important al sector, que ha vist com aquests dies han tornat a obrir vells cinemes per tal de projectar el film guanyador de l'Os d'Or de la Berlinale.

La il·lusió per 'Alcarràs' s'ha contagiat per tots els racons de Catalunya i són molts i moltes el que han situat la pel·lícula entre les més vistes a tot l'Estat. Esperem que la seva empremta de la cinta de Simón quedi en els espectadors, i s'animin més a sortir de casa per recuperar la vella tradició d'anar al cinema amb la parella, els amics o amb la família.

