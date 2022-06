Adéu a Rosa Guiñón, la veu de Meryl Streep i Barbra Streisand

Rosa Guiñón ha estat una gran actriu de qui no ens sona la cara, però en reconeixem perfectament la veu: ha doblat en català i castellà grans estrelles del cinema com Meryl Streep, Julie Andrews i Barbra Streisand. Guiñón ha mort als 90 anys. En aquest programa, rescatat de l'Arxiu històric de TVE Catalunya, podeu veure-la fent el doblatge de la famosíssima pel·lícula Memòries d'Àfrica. Ella mateixa hi explica quina va ser la dificultat que hi va trobar per posar veu a Meryl Streep, tot i la seva gran experiència.

Guiñón, nascuda a Barcelona, va començar a treballar al doblatge als anys 50, una època daurada per la professió perquè arribaven les grans produccions nord-americanes i era impensable oferir-les al gran públic en la versió original. En total va prendre part en 1772 doblatges, entre cinema i anuncis de publicitat.

Recordarem el seu acurat doblatge de Julie Christie, tan perfecte que no diries mai que no és la veu original, interpretant la bella reina Gertrude de Hamlet, a la versió de Kenneth Branagh. Rosa Guiñón ha posat veu a centenars d'actrius. De les més conegudes podem citar Pier Angeli, Rosanna Archette, Brigitte Bardot, Leslie Caron, Glenn Close, Catherine Deneuve, Faye Dunaway, Farrah Fawcett, Ava Gardner, Jessica Lange, Shirley MacLaine, Romy Schneider, Sissy Spacek, Elisabeth Taylor o Liv Ullman.

Però són els grans personatges interpretats per estrelles de Hollywood en qui reconeixem millor la seva veu, com Natalie Wood a 'West Side Story' o l'indecisa Audrey Hepburn, a 'Esmorzar amb diamants'.

El seu marit va ser Rogeli Hernández, mort l'any 2011, a qui anomenaven 'la veu de tots', perquè feia moltíssims protagonistes: Jack Nicholson, Marlon Brando, Paul Newman i Michael Caine entre els més coneguts. Ambdós eren grans actors de doblatge i directors de doblatge. Aquesta feina implica coordinar totes les veus, trobar les més adequades per a cada pel·lícula, corregir els possibles errors i finalment, donar el vistiplau a l'obra. La seva filla Maria Rosa Hernández Guiñón és també actriu de doblatge.