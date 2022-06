L'humor forma part de les nostres vides, també de la dels dissenyadors! N'hi ha molts que no volen renunciar a ell a l'hora de fer una taula, un calendari o una il·lustració. I és que la relació entre disseny i humor és molt més estreta del que es pot pensar i al capítol d 'Helvètica dedicat a aquesta fusió la Flora Saura parla amb dissenyadors que aporten un toc divertit a les seves creacions.

Disseny de Martí Guixé RTVE Catalunya

La seva primera parada és a l'estudi de Martí Guixé. Ja que les seves obres s'emmarquen en un context comercial, pensa que han de ser optimistes i és per això que li incorpora humor. Fa més de 30 anys que es dedica a l'ofici, però, sens dubte, el punt d'inflexió a la seva carrera va ser quan el 1997 va exposar a la galeria H2O de Barcelona un redisseny del pa amb tomàquet. "Volíem fer un objecte que fos per a tothom i que poguessis menjar mentre treballes a l'ordinador", explica. El disseny era tomàquet amb pa i oli dins i, tot i que van tenir molt ressò mediàtic, també van tenir moltes crítiques dolentes. Mentre el món del disseny deia que no era seriós, el món de la gastronomia deia que només era un tomàquet farcit de pa i oli.

Mems amb disseny La Mandanga RTVE Catalunya La seva següent parada és amb la il·lustradora Noemí Rebull, creadora de La Mandanga. Va començar a penjar a Facebook les seves creacions per als seus amics i en veure que agradaven va decidir obrir-se un compte a Instagram que, amb els anys, s'ha fet ben gran. "L'humor és una gran eina que tothom pot entendre, un idioma universal amb què pots comunicar coses potents amb pocs elements", explica Rebull. De fet, destaca la gran viralitat de l'humor: un efecte que també pateixen les seves il·lustracions! Disseny d'Álvaro Carmona RTVE Catalunya

Més enllà de l'escenari Amb l'Álvaro Carmona, Saura parla d'un disseny molt especial. Carmona estava acostumat a fer humor amb espectacles, però, com que no són tangibles, li va sorgir la idea i les ganes de crear un humor que es pogués tocar i veure. Les seves obres amaguen tota mena de significats com la de la petxina i el cadenat: una peça que li va portar 10 dies d'elaboració. O una llauna de tonyina al fons duna peixera... interpreta-ho com vulguis! Il·lustració de Júlia Solans RTVE Catalunya