Junts per Catalunya obre una nova etapa

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exconseller Jordi Turull, agafen aquest dissabte les regnes de Junts en un gran acte a Argelers (França). Tots dos arriben a la cita amb un acord previ per repartir-se el poder a la cúpula del partit: ella com a presidenta, ell com a secretari general. Respectivament, substituiran a Carles Puigdemont i Jordi Sànchez al capdavant de la formació.

El nou full de ruta no es concretarà fins al juliol, però fonts de Junts avancen que el canvi busca "mantenir la transversalitat" i alhora "reactivar" el partit de cara a una segona part de la legislatura "en clau de confrontació". Votant la candidatura conjunta Borràs-Turull, el partit s'assegura la representació dels dos corrents a la direcció.

Fins ara les funcions de la presidència no eren executives, cosa que no agradava a Borràs. Tots dos asseguren públicament que els seus objectius són "clars i compartits" per afrontar el futur de la legislatura i les eleccions municipals de l'any vinent.

Jornada a Argelers El Congrés Nacional de Junts començarà a mig matí amb la trobada d'uns 900 delegats del partit per nomenar la nova direcció. L'acte públic arrencarà cap a dos quarts d'una amb un discurs del secretari general sortint, Jordi Sànchez, seguit de Puigdemont. A les dues del migdia acabaran les votacions dels militants i s'anunciaran els resultats sobre la candidatura conjunta de Borràs i Turull. “��️ Canvi de lideratge a @JuntsXCat | @RTVECatalunya



�� Aquest cap de setmana @LauraBorras i @jorditurull prenen el relleu de Puigdemont | @KRLS @annaforment



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/9MPrcRF0pi“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 3, 2022 A Junts donen per fet que la militància validarà el pacte, així que després de dinar l'exconseller farà el seu primer discurs com a secretari general i Borràs intervindrà al final per tancar el congrés, ja com a nova presidenta de Junts. A part d'enaltir Borràs i Turull com a nous líders del partit, el congrés de Junts servirà perquè Puigdemont s'acomiadi de la militància com a líder de la formació, si bé es mantindrà com a referent de l'independentisme, apunten fonts de Junts. També hi haurà espai per reivindicar l'exili amb un discurs de l'exconseller Toni Comín i l'obertura interna del congrés per part de l'exconseller Lluís Puig. A Argelers l'expresident Puigdemont escenificarà un pas al costat a Junts, la formació que va fundar el 2020 quan va trencar amb el PDECat. I també és el final del mandat de Jordi Sánchez com a secretari general del partit. De tota manera, ni un ni l'altre desapareixeran de l'escena política catalana, i seguiran treballant per la independència des de les institucions o des d'entitats de la societat civil