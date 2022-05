Removent consciències amb Laia Marull

Els premis no descriuen a les actrius, però quan tens tres Goyas a casa per les teves interpretacions no cal afegir gaires coses més per descriure el reconeixement a la teva trajectòria professional. Laia Marull és una de les grans actrius de casa nostra, capaç d'emocionar al públic en cada un dels personatges que interpreta. La barcelonina ha visitat el plató de 'Punts de vista' per parlar amb Tània Sarrias del seu nou espectacle teatral.

Més enllà del cinema o la televisió, sempre és regal pels espectadors poder gaudir de Laia Marull en directe. Ara la podem veure al TNC fins al 12 de juny amb 'El pes d'un cos' de Victòria Szpunberg. Una obra que va molt més enllà del teatre, tant en la seva forma com en el seu fons.

El text de Szpunberg reflexiona sobre com afecta el deteriorament humà a les nostres vides, una història basada en la vida de l'autora que va afrontar aquesta realitat amb el seu pare. És un espectacle multidisciplinari que combina text, música en directe i projeccions, on el realisme més cru i actual dialoga amb el joc teatral, l'humor i la imaginació.

Laia Marull ha explicat al plató de 'Punts de vista' la relació de l'obra amb el moment present. Com afecta la precarietat tant a nivell individual com social, en temes tan importants i tan vigents com la sanitat pública.

Laia Marull, una actriu que va molt més enllà del text

En més d'una ocasió Marull ha explicat que treballa per remoure consciències i sentiments. Fruit d'aquesta vinculació tan profunda amb els seus personatges han vingut tots els premis que ha anat rebent en la seva carrera. Com un dels seus papers més recordats, a la pel·lícula 'Te doy mis ojos', on interpretava a una dona víctima de la violència de gènere.

El Goya per 'Te doy mis ojos' no va ser el darrer del seu palmarès ni el primer. Abans ja l'havia rebut com a actriu revelació per la pel·lícula 'Fugitivas', i el 2011 el va a tornar a guanyar com a secundària per 'Pa negre'.

01.28 min La actriz Laia Marull, ganadora al Goya como Mejor Interpretación Femenina de Reparto por 'Pa Negre'.

Tot i els reconeixements que ha rebut al llarg de tots aquests anys, Laia Marull manté la il·lusió i els nervis cada vegada que rep un premi, tal com es pot apreciar en el vídeo anterior. Ha nascut per estar escena i sempre meravella al públic amb els seus treballs. Ara no podem deixar perdre l'oportunitat de gaudir del seu talent interpretatiu a casa nostra, amb 'El pes d'un cos' al Teatre nacional de Catalunya.