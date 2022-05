Home familiar i encantat de viure al poble on va néixer, Sant Feliu de Llobregat, Jordi Hurtado està a punt de fer 65 anys i no se n'amaga. A Noms propis ens parla de la seva vida i del programa que presenta des de fa un quart de sgle, Saber y Ganar. Està content perquè és a punt de complir mil edicions de cap de setmana i sis mil de diàries, que es diu aviat!

Continuarà treballant, tot i arribar a l'edat que molts esperen per jubilar-se, i se sent molt satisfet per la gran festa/programa dels 25 anys del concurs. Hi van prendre part grans amics del programa, exconsursants populars i presentadors d'altres concursos. D'aquest moment de la seva carerra, explica a Noms propis, n'està molt satisfet.

Tota una vida a la televisió

A Jordi Hurtado li agrada fer doblatge, i ens fa la veu de l'Epi, de Barri Sèsam. Imitar personatges coneguts,que hi té la mà trencada, és el que fa al plató de Saber Ganar en les pauses, mentre no es grava, perquè els concursants, sobretot si són nous, es relaxin i així, diu, els passin una mica els nervis.

Hurtado va començar de jovenet a la ràdio i ens descobreix a l'entrevista com era quan es llevava de matinada per aconseguir una feina o fer més hores davant del micròfon. Les ones li agraden molt, però des que va començar a la televisió no n'ha marxat. I això que la primera vegada que va venir a TVE Catalunya, a Sant Cugat, per a un càsting, el van rebutjar. Era pel programa 'Los sabios'. També ha passat per programes que no han tngut èxit, i ens ho explica amb tota naturalitat.

Repassant anècdotes, recorda quan al seu primer programa a RTVE, i a La 1, a 'Si lo sé no vengo', van haver 'inventar la frase '¡Atención, pregunta!'.

La primera vegada que Jordi Hurtado es va posar davant de les càmeres va presentar un programa a La 1 i va ser tot un èxit: 'Si lo sé no vengo' rtve

Diu que mai no es nega fer-se un selfi o un a foto amb qui es troba pel carrer, i que li agrada notar l'estima dels espectadors. Jordi Hurtado confessa que li sembla 'molt bonic ser estimat per la feina que fas'. Per aixo, diu, li agraria que també fossim capaços d'estimar d'altres professionals pel seu ofici, com ara als metges i els infermers.

La televisió dona una fama que ell no busca, però amb un programa diari con Saber y Ganar durant tants anys, sens dubte n'ha aconseguit, i molta. Amb Jordi Hurtado, el programa s'ha convertit en el concurs veterà de la televisió. Enhorabona, Jordi!