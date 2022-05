La seva varietat de colors, sempre radiants, els seus dibuixos i formes geomètriques, i la textura de les seves teles fa que la roba tradicional africana sigui fàcilment reconeixible. Només mirar-la, el nostre cervell la vincula ràpidament al continent veí! Però el que és més curiós de tot és que el seu origen no està a Àfrica sinó a un altre continent: Àsia. Al capítol d' Helvètica dedicat al disseny tèxtil la Júlia Solans es remunta fins al segle XIX per explica la història de les teles wax, és a dir, teles de cera.

Els soldats africans van quedar meravellats pels colors i els estampats aconseguits i no van tardar a incorporar aquesta tècnica a la seva pròpia cultura. Eren les dones les que estampaven i venien aquests teixits i els donaven significats propis per poder vendre'ls millor. Associaven connotacions a cada disseny perquè cada persona trobés un en què se sentís representada: per exemple, els cors embastats signifiquen que ja tens parella. I si veus unes teles amb un ocell sortint d'una gàbia, significa que aquella dota reivindica el dret a ser igual al seu marit!

Durant l' època colonial , els holandesos van endur-se soldats africans per sumar-los a les seves tropes a Indonèsia i allà van quedar fascinats pels colors i dissenys de les teles que utilitzava la població. Consistien a tapar amb cera part del teixit per tal que quan se submergien el tint es tenyia tot menys la part coberta amb la cera, creant així diferents dissenys tapant o descobrint cada part abans de tenyir-la. D'aquí el nom de wax, que vol dir cera en anglès.

L'Àfrica, arreu

Els estampats i els colors van començar a formar part d'una cultura i d'una manera de visibilitzar missatges, estats d'ànims i fins i tot ideologies. De fet, ja que les teles, la seva creació i la seva venda estaven en mans de les dones, també es van convertir en una eina d'empoderament. Amb el pas del temps, la moda africana ha arribat a la resta del món, a vegades, no de la manera més adequada. I és que nombrosos dissenyadors europeus l'han pres com a inspiració i l'han incorporat a col·leccions pròpies. Per sort, com explica la Júlia Solans, avui dia la moda africana s'ha obert camí fins i tot en comerços especialitzats que tens ben a prop.

Així que, ja ho saps, vesteixis o no amb moda africana, segueix la seva filosofia i deixa que els teus pantalons o samarretes parlin per tu!