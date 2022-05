L'Hospital del Mar de Barcelona ha dut a terme una operació pionera a Espanya. Ho ha fet amb l'ajuda d'un braç robot quirúrgic per tractar la cefalea en raïm.

Aquesta és una malaltia altament dolorosa i incapacitant. L'Alberto, fa 15 anys que la pateix. Els atacs comencen amb un dolor insuportable a un costat de la cara i a l'ull. No responia a cap tractament farmacològic i per això el van operar fa 2 mesos i mig.

La cefalea en raïm es localitza a nivell ocular o periocular, normalment en un sol costat, i s’associa a llagrimeig, caiguda de la parpella i envermelliment evident de l’ull, mucositat pel forat del nas del mateix costat i taponament de l’oïda.

Estimulació cerebral profunda

L'objectiu de l'operació era arribar al centre del cervell on hi ha l'hipotàlem per introduir, amb l'ajuda d'un braç robotitzat, un elèctrode que fa l'estimulació cerebral profunda. Això neuromodula uns circuits que en el pacient no acaben de funcionar bé.

Setmanalment, l'equip de neurocirurgia li ajusta l'elèctrode per seguir amb l'estimulació cerebral i reduir les crisis. Es calcula que a Espanya hi ha 50.000 persones que pateixen aquesta malaltia, que de moment segueix sent crònica. Un 60% dels afectats tenen depressió i fins a un 25% intenten suïcidar-se.

Malgrat ser una cefalea molt greu i recurrent amb uns símptomes molt específics, sovint es confon amb la migranya, la neuràlgia del trigemin, la queratitis, la sinusitis, disfuncions de l’articulació temporomandibular o fins i tot amb una somatització psiquiàtrica. Això fa que el retard en diagnosticar la cefalea sigui de quatre anys a Espanya i de sis als Estats Units.