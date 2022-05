¿Qué tiene el queso Camenbert que le hace único? ¿Sabías que Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo de queso manchego? ¿Por qué no se le hacen agujeros al Cabrales?

RTVE Play nos ofrece la posibilidad de conocer todos los secretos de los quesos artesanales a través de una serie documental de 8 capítulos, que nos lleva de viaje por las granjas que hacen los mejores quesos del mundo.

Will Studd y su hija, Ellie. RTVE

Un interesante recorrido por la historia del auténtico Camembert de Normandía y el Roquefort, la maduración en cuevas del mejor Comte Gruyère, Gorgonzola y Tallegio, los quesos españoles de la Mancha y Cabrales, hasta las delicias de Paneer y los dulces Chennai de Bengala Occidental, en la India.

Will Studd, un experto internacional en quesos, viaja acompañado de su hija, Ellie Studd, en un viaje por el delicioso mundo de los quesos más queridos, desde los más tradicionales hasta los más innovadores, explorando la pasión y la habilidad de los queseros que los crean.

Gran amante de los quesos artesanales, Will Studd es un defensor de la tradición, de los quesos elaborados a mano, a la antigua usanza, con leche cruda no pasteurizada. En su viaje gastronómico nos demuestra que el sabor del queso tradicional está muy por encima del sabor del queso industrial.

Quesos en peligro

El experto asegura que este tipo de quesos artesanales están en peligro. "Tengo la misión de compartir con mi hija Ellie este extraordinario mundo de agricultores, queseros y comerciantes apasionados, antes de que todo desaparezca", señala.

Will explica a su hija que "la naturaleza no se puede emular. Puedes acercarte, pero no puedes copiarla totalmente. Así que uno de los retos de tu generación es intentar que esos quesos sigan existiendo dentro de cincuenta años".

"¿Cómo lo consigo?", pregunta ella. "Tenéis que estar preparados para luchar, porque si no, el comercio hará que desaparezcan", sentencia Will.

Te recomendamos que te delites con esta serie documental que puedes ver a través de la plataforma de vídeos RTVE Play -gratis y online- en la televisión conectada desde tu casa, en un ordenador, o en tu móvil. No viene mal prepararte una degustación de quesos para ver esta serie, porque la tentación de probar queso que te invade explorando las mejores queserías del mundo es irresistible.