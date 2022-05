Sisè dia de vaga dels mestres

Sisena jornada de vaga educativa convocada unitàriament per tots els sindicats. Després d’un 17 de maig amb una aturada parcial, centenars de mestres s’han sumat a les mobilitzacions amb una vaga total, la qual es repetirà amb el mateix format el 9 de juny.

Protesten, entre altres motius, per les retallades dels darrers anys, l’avançament del calendari escolar 2022-23 i del currículum “sense negociació” i en defensa del català a l’escola.

El seguiment d'aquesta vaga en el sector públic segons el Departament d'Educació ha estat del 6,19%. El percentatge més gran és del 12,3% a Barcelona, per l’1,75% de Lleida. Els sindicats admeten que la vaga d’aquest dimecres tindrà menys força pel cansament del professorat, però mantenen les reivindicacions inicials.

La manifestació ha arrencat des dels Jardinets de Gràcia on desenes de persones han tallat els carrils centrals de la Diagonal i s'han dirigit cap a la conselleria d’Educació, a la via Augusta. Al migdia han arribat a ser-hi 3.000 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana.

La directora general del Professorat, Dolors Collell, ha assegurat que el Departament d'Educació manté la "voluntat negociadora" però ha dit als sindicats que han de ser conscients del "cansament" que mostren les xifres i que en un procés així "hi ha d'haver renúncies". En una atenció als mitjans, Collell ha constatat que el seguiment de les vagues ha anat a la baixa i ha demanat als sindicats que també siguin conscients d'això.

Entrevista a Iolanda Segura

Iolanda Segura defensa que no calien canvis "en cap llei" sobre la llengua a les aules. La portaveu nacional d'USTEC critica que el castellà entri a ser llengua vehicular amb l'acord per la llengua a les aules amb l'acord polític. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que el pacte per la llengua a l'escola no dona cap garantia de mantenir la immersió lingüística.

05.03 min Iolanda Segura: "No necessitàvem fer canvis en cap llei"

Critica que no hi ha hagut cap consens per l'acord per la llengua a l'escola i que només canvia "una coma" de la proposta per la Llei de Política Lingüística. I augura que la vaga d'educació actual no serà tan participada com les del mes de març perquè estem a final de curs.