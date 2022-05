L'alegria de viure al nou disc de La Pegatina

Les festes populars de Catalunya i reu del món porten el seu nom. I és que les seves cançons en directe són terapèutiques. La Pegatina són vida, alegria i aire lliure. Després d'actuar a més de 35 països i de regalar-nos la seva vitalitat durant quasi 20 anys, ara venen amb el seu nou disc sota el braç: 'Hacia otra parte'. Tres dels seus components han passat pel programa 'Punts de vista' per parlar-ne amb Tània Sarrias.

Tots tenim moltes ganes de saltar i ballar després d'uns temps complicats. I La Pegatina són la millor medicina. L' Adrià, el Rubén i el Miki, tres integrants de la banda, han explicat 'Punts de vista' quins són els ingredients per contagiar tant de bon rotllo en les seves composicions.

'Hacia otra parte' és un disc molt viatjat. La Pegatina han passat per molts llocs del món per gravar-ne els diferents temes que l'integren, ja que la gran majoria són col·laboracions amb altres artistes. Aquest no és el seu únic punt distintiu, un altre dels elements que caracteritzen aquest nou disc és la seva presentació física. No només hi trobarem música enregistrada, també hi ha un passaport (amb les lletres de les cançons), un mapa (amb tots els llocs on han gravat disc) i una etiqueta per posar-la a la maleta.

La seva gira farà parada al Canet Rock el pròxim 2 de juliol. Però abans han regalat un dels seus nous temes en directe, 'Yo quiero bailar', a 'Punts de vista'.