El Departament de Justícia ha traslladat a la presó de Quatre Camins l'intern que aquest diumenge va ferir 5 funcionaris al centre de Brians 2. Ha denunciat els fets al jutjat de Martorell. Els treballadors lamenten que fa mesos que la situació d'inseguretat a les presons catalanes és molt greu. Per la seva part, el Síndic ha obert una actuació d'ofici.

L'organisme s'ha adreçat a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia per conèixer la gravetat i el resultat dels fets, així com les conseqüències i les mesures que s'hagin adoptat. En concret, vol informació sobre l'atenció mèdica dispensada als funcionaris ferits i sobre el suport psicològic i jurídics que se'ls pugui donar. També ha demanat el full processal, penal i penitenciari de l'intern i l'informe sobre la seva evolució.

Els fets es van produir quan el pres va emprar una reixa de ventilació per atacar els treballadors i va ferir un al braç. L'agressor era en règim tancat i ara tindrà un protocol especial de seguretat a la presó de Quatre Camins. Carrega diversos delictes com incendi, robatori amb violència i intimidació, lesions i homicidi.

Els sindicats es mobilitzen

La UGT ha denunciat els fets mitjançant un comunicat en què fa directament responsable d'aquesta agressió i d'altres que han passat els últims anys al Departament de Justícia, ara comandat per Lourdes Ciuró i anteriorment per Ester Capella. El sindicat exigeix que es prenguin "mesures immediates i urgents per tal de restablir l’ordre al centre i garantir la integritat de tot el personal", i que s'acabi amb la "manca endèmica de personal i mitjans" i les normatives “kafkianes que xoquen frontalment amb la possibilitat d’establir l’ordre i la convivència dins les presons".

Per la seva banda, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha admès que "cal millorar els recursos" a les presons. La consellera precisa, però, que la millora no sempre ha de passar "per més hores i sou" sinó per "reestructurar o repensar" tot allò del que ja disposa el sistema penitenciari per millorar-ne "l'eficiència", donant també "més formació" als funcionaris. En paral·lel, concreta que "cal sofisticar cada cop més la seguretat" per avançar cap a la "contenció zero". Ciuró, que ha agraït el "coratge i la fermesa" dels funcionaris a qui l'intern perillós va agredir.