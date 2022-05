Un metge del Departament d'Interior ha estat detingut per haver abusat sexualment de tres mosses d'esquadra quan passava consulta l'any 2019. Arran de la primera denúncia d'una de les agents, la Conselleria el va obligar a fer les visites en presència d'una infermera. Mesos més tard, després d'un altre cas, li van obrir dos expedients i el van suspendre de sou i feina. És amb la tercera denúncia que els Mossos el van detenir divendres passat. Ha quedat en llibertat provisional. No es descarta que pugui haver-hi més casos

El secretari general d'Interior, Oriol Amorós, ha explicat que recentment s'ha apartat el professional i s'ha ofert suport jurídic i psicològic a les víctimes des que se'n va tenir coneixement. També ha fet una crida altres dones a denunciar-ho si també han estat víctimes.

Fonts d'Interior han detallat que aquest tercer cas ha estat el detonant de la detenció per "la magnitud de l'abús" denunciat.

Una de les víctimes ha relatat al 'Planta Baixa' que quan va accedir a la consulta el metge li va demanar que es quedés en roba interior i li va demanar que s'estirés a la llitera per fer-li una exploració ginecològica . Ella es va quedar sorpresa i va explicar-li que ja se les feia anualment pel seu compte les revisions, però ell li va respondre: "No està de més". Llavors va ser quan es va quedar bloquejada i va patir tocaments a les parts íntimes. Quan ho va comentar en alguns entorns van fer-li la reflexió que era un metge "de la casa" i que no tenia com demostrar-ho. "Això sempre em tirava enrere, em sentia sola", ha dit. Va ser arran d'una conversa amb la seva psicòloga que es va sentir acompanyada com per denunciar-ho.

Cronologia dels fets

El febrer del 2020 una agent dels Mossos va presentar una denúncia per un presumpte cas d'abús sexual d'un metge del Departament d'Interior durant una exploració mèdica el mes de setembre de 2019. Arran d'aquest primer cas, l'anterior equip del Departament va decretar mesures cautelars contra aquest metge, i va obligar que les visites que fes a pacients dones les hagués de fer sempre acompanyat.



Amb l'entrada del conseller Elena es va oferir suport jurídic a la víctima i el Departament es va personar en la causa. Mesos més tard, després de conèixer noves diligències judicials sobre el cas, es va obrir un primer expedient disciplinari al presumpte autor prohibint-li fer exploracions mèdiques a pacients dones.



El febrer del 2022, una altra agent va presentar una segona denúncia per un abús sexual per part del mateix metge, uns fets que es remunten també a l'any 2019, però que la víctima no va verbalitzar fins a finals del 2021. Donada la reiteració de casos, el mes de maig es va fer efectiu un segon expedient disciplinari amb la suspensió de sou i feina del presumpte agressor.



En ambdós casos, les víctimes denuncien que durant molts mesos no s'han sentit acompanyades per part de la Direcció General de la Policia.



El passat divendres 20 de maig es va tenir coneixement d'un tercer cas d'abús sexual, per uns fets també de l'any 2019 que la víctima no havia denunciat. Un cop presentada la denúncia, es procedeix a la detenció del presumpte autor dels fets, que ha quedat amb llibertat amb càrrecs amb una acusació d'abús i una pena amb agreujant que oscil·laria entre els 4 i els 10 anys per la gravetat dels fets comesos.