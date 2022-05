La final de la Lliga de Campiones enfronta aquest dissabte a les 19h a Torí (en directe per La 1 i RTVE Play) no només dos estils de joc sino també els dos clubs més exitosos del futbol femení els darrers anys. El Barça defensa el títol aconseguit l'any passat a Goteborg i busca la segona Champions de la seva història, mentre que l'Olympique de Lyon, el dominador de la màxima competició europea des de l'any 2010, mira de recuperar la glòria perduda fa un parell d'anys, després que a l'edició anterior va caure per sorpresa als quarts de final.

El partit d'aquest dissabte és la reedició de la final de l'any 2019, l'última guanyada per les franceses i la primera que van disputar les catalanes, i en la qual el Lyon va ser molt superior, tal com ho demostra el resultats final: 4 a 1. La història també juga en contra de les blaugrana perquè mai han estat capaces de guanyar una eliminatòria o un enfrontament directe contra el Lyon.

Des d'aleshores, però, les coses han canviat força en el panorama del futbol femení de clubs europeu. El Barça és ara un dels equips més temibles del continent, i ho va demostrar a la final de l'any passat amb una contundent victòria davant el Chelsea per 4 a 0.

La final d'aquest any es preveu més complicada. En primer lloc, perquè el Barça que havia estat molt regular durant tota la temporada ha mostrat certes debilitats les últimes setmanes. La derrota a la tornada de les semifinals contra el Wolfsburg i la victòria agònica en l'últim partit de lliga davant l'Atlètic de Madrid per completar una competició perfecta (30 triomfs en 30 partits jugats), han suposat un toc d'atenció per la plantilla.

D'altra banda, el rival d'aquesta final no posarà les coses gens fàcils i, al contrari que el Chelsea l'any passat, l'Olympique de Lyon no és un club sense experiència en aquest tipus de cites.

L'Olympique de Lyon, un rival complicat La temporada passada les franceses van ser eliminades a quarts de final, una circumstància gens habitual. De les 13 últimes temporades, l'Olympique de Lyon ha arribat a la final en 10 ocasions i ha guanyat el títol 7 vegades, les últimes cinc de forma consecutiva (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020). Aquesta temporada han guanyat la lliga domèstica superant rivals com el PSG, i es plantegen la final d'aquest dissabte no només com l'oportunitat de recuperar la corona guanyada fa un parell d'anys sino també de demostrar davant el nouvingut Barça quin és l'autèntic club dominador del futbol femení europeu. Des que Sonia Bompastor va assumir la banqueta el maig de l'any passat substituint Jean Luc Vasseur, el Lió es caracteritza per jugar amb un 4-3-3. Un sistema basat en la solidesa defensiva, amb marcatge zonal i expert en la recuperació de la pilota. En aquest aspecte destaca Buchanan, la jugadora amb més recuperacions de tota la competició (77) i l'experimentada Renard (44). El Lyon se sent còmode jugant al darrera i sortint a la contra. És un equip que té la capacitat de matenir en tot moment l'ordre i esperar el seu moment per llançar-se ràpid al contraatac i agafar les jugadores rivals descolocades. És un estil completament oposat al que proposa el Barça, que basa el seu joc en la possessió i el domini de la pilota. Un altre dels perills del conjunt lionès són les jugades a pilota parada. La lateral Selma Bacha és una gran especialista en les jugades d'estratègia. De fet, amb vuit passades de gol, és la màxima assistent de la competició, amb dues que la blaugrana Rölfo. A les àrees també disposen de jugadores de molt nivell. Al davant, la nordamericana nascuda al Brasil Catarina Macário i la noruega Ada Hegerberg, guanyadora de la Pilota d'Or l'any 2018, han marcat 12 dels 28 gols del seu equip aquesta temporada a Europa. I a la porteria, la xilena de 21 anys Endler és tota una assegurança. En aquesta Champions només ha encaixat 6 gols en 9 partits, un menys que la blaugrana Sandra Paños, i ha aconseguit deixar la porteria a zero en 4 partits.

Barça, el poder del joc col·lectiu Davant de l'ordre, la paciència i les fogonades del Lyon, el Barça proposa un estil de joc més coral amb una clara vocació ofensiva. Les jugadores entrenades per Jonatan Giráldez han marcat en aquesta edició de la Champions 37 gols i estan només a tres gols de superar la barrera dels 40, una fita que només s'ha aconseguit dues vegades a la història: el Frankfurt el 2015 amb 42 i el rècord absolut del Wolfsburg amb 45 el 2014. El més important és que aquesta potència golejadora no és fruit de la inspiració d'un o dos talents extraordinaris sino un èxit col·lectiu, de manera que fins a 15 jugadores de l'equip han estat autores d'almenys un gol. Això no vol dir que el Barça no disposi d'un lideratge clar i ben definit. És el rol que li correspon a Alèxia Putellas, com a màxima golejadora de l'equip i actual Pilota d'Or. Putellas ha fet fins ara 10 gols i si marca a la final es convertirà en la màxima golejadora de la competició. L'entramat ofensiu blaugrana descansa també en el talent de Jenifer Hermoso, Aitana Bonmatí, que fa uns setmanes va renovar el seu contracte amb el Barça, i jugadores estrangeres com la sueca Rolfö, la noruega Graham Hansen o la neerlandesa Martens.

El duel individual entre Putellas i Hegerberg Malgrat que l'èxit dels dos equips finalistes s'ha basat aquesta temporada en el col·lectiu, és inevitable que la final d'aquest dissabte es vegi com l'oportunitat de determinar qui és la millor jugadora del món. La capitana del Barça és la vigent guanyadora de la Pilota d'Or i el premi 'The Best' de la FIFA, però la noruega Hegerberg va ser l'any 2018 la primera futbolista que va rebre el reconeixement mundial. La temporada de la catalana ha estat més completa ja que la noruega ha estat 20 mesos sense poder jugar i no va tornar a la competició fins al passat mes d'octubre. Hegerberg, amb cinc gols marcats enguany, no és la màxima golejadora de l'actual plantilla del Lyon i ha cedit aquest protagonisme a Macário, que n'ha anotat set. Ada Hegerberg, la estrella del Olympique de Lyon que destrozó al Barça en 2019 M.J. CALEYA Al davant hi ha Alèxia Putellas, autora en aquesta Champions de 10 gols, i que si marca a la final es convertirà en la màxima golejadora. Ara bé, està molt lluny del rècord de 15 gols en una temporada a la Champions que va aconseguir Hegerberg fa unes temporades. En el duel directe, la catalana supera la noruega en gairebé totes les xifres. Segons les estadístiques de la UEFA, Putellas ha fet 33 llançaments a porta, per 21 de Hegerberg. Putellas ha provat fortuna des de diverses distàncies, incloent tres penals anotats. El seu instint rematador es desperta sobretot a l'àrea i amb una certa tendència a irrompre a l'atac des de la dreta. El seu rendiment golejador ha estat altíssim. La seva capacitat golejadora potencial era de sis gols aquesta temporada a la Champions però ja n'ha marcat una desena. Cada cop que xuta a porta hi ha un 18% de probabilitat que el xut acabi en gol. La capitana culer es mou bé entre línies i participa molt del joc a prop de la porteria contrària. Només ha donat dues assistències des de començament de temporada, però ha estat pràcticament infalible a l'hora de passar la pilota, amb un 84% de passades bones (546 passades de 642 intents). Com es pot veure a continuació, és a la zona més propera a la mitja lluna de l'àrea, tant interior com exterior, on es concentra el seu potencial de passada ofensiva. Les seves centrades han generat 32 ocasions d'atac. Alexia Putellas, Balón de Oro tras ganarlo todo en 2021 Ara bé, si hi ha un tret característic que ha portat Alèxia Putellas a ser la successora de Hegerberg com a millor jugadora del món és la seva capacitat de sacrifici per l'equip. La catalana ha donat un total de 821 tocs de pilota en 788 minuts jugats, ha recuperat 30 pilotes per l'equip i destaca en la conducció amb la pilota als peus. La presència constant al mig del camp i els 10 quilòmetres que de mitjana recorre per partit fan d'Alèxia una peça fonamental de l'esquema de Giráldez i en els èxits recents del Barça, amb un paper no només d'atacant sino de futbolista total.