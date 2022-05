Aplec del Caragol amb altes temperatures

L'Aplec del Caragol viu aquest dissabte el seu dia fort amb una jornada multitudinària. I és que després de dos anys d'absència per la pandèmia, els aplequistes destaquen les ganes de tornar a celebrar la festa.

Durant els tres dies, està previst que es cuinin unes 12,5 tones de caragols. Els visitants també tenen l'oportunitat de tastar-los. Ho poden fer al restaurant del recinte, ja sigui mitjançant tastos, al preu de 10 euros, o amb menús a 25 euros i a 11 els infantils, que també inclouen l'element gastronòmic per excel·lència de la festa.

Seguint en la línia de celebrar l'Aplec a casa que va tenir una molt bona acollida durant els dos anys de pandèmia, la Fecoll posa enguany a disposició dels visitants uns lots al preu de 20 euros amb una llauna de ferro, una bossa de caragols vius, oli d'oliva del Soleràs, caragols bullits, samfaina i un receptari perquè puguin cuinar-los a casa.

Un centenar d'activitats

La inauguració oficial de l'Aplec del Caragol es va fer divendres a la tarda amb 'Lo Caragolasso', un espectacle musicoteatral conduit pel Sr. Postu amb l'assistència de Mari Pau Huguet. La festa va continuar amb la tradicional ofrena floral en record dels collistes difunts, una xaranga perquè els assistents tornessin a les colles i el dinar de germanor a les parcel·les de cada colla.

Fins diumenge, hi ha previstes un centenar d'activitats, la majoria organitzades per les pròpies colles i altres per la Fecoll. Hi ha propostes variades per a totes les edats, tant gastronòmiques com lúdiques, culturals i solidàries. Algunes de les activitats més destacades són un taller de màgia infantil, els concursos d'allioli fet a mà i el de destapament ràpid de cava o una exhibició dels Castellers de Lleida i dels Malfargats de Pallars, entre altres.