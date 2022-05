4 museus que hem de visitar pel disseny de l'edifici

Com cada any i fins al 22 de maig hi ha tot d'activitats programades, si es poden trobar entrades, per aprofitar les jornades de portes obertes dels museus. Importants pels tresors artístics o culturals que guarden, i en el cas de quatre, també pel valor arquitectònic del mateix edifici. Així ens ho explica l'arquitecta Núria Moliner al programa Punts de Vista que podeu veure a RTVE Play Catalunya.

Can Framis, pintura al 22@ de Poblenou Can Framis era una fàbrica del segle XVIII que es va quedar sense ús. Fa uns anys la va rehabilitar l'estudi d'arquitectes Baas i ara és la seu del Museu de Pintura Contemporània de la Fundació Vila Casas. És una les seus de la fundació, que són totes en edificis que formen paret del patrimoni arquitectònic català, i una de les millors opcions per mantenir-lo, que és donar-li un nou ús. I ha estat possible perquè les naus són molt àmplies. Les naus antigues eren paral·leles i se'n va aixecar una tercera que les connecta. La forma d'u ha deixat espai per a una plaça a l'entrada. Ara és un espai absolutament polivalent. Deixar-les en el seu formigó vist original és també donar un gran valor a l'arquitectura del passat amb una estètica molt contemporània. A més, el que es volia era comptar amb parets molt grans i amb poca llum natural, que espatlla els pigments dels quadres. Per això se'n van tapiar bastants finestres. S'hi fan visites guiades. Al Museu de Can Framis es van tapiar moltes finestres per donar més espai per a penjar quadres i protegir-los de la llum exterior Getty Images RTVE

La Fundació Miró: la Mediterrània a Montjuïc El característic edifici blanc que allotja la Fundació Miró és del 1975. És obra dels arquitectes del GATEPAC, un grup de professionals racionalistes. Volien promoure l'arquitectura moderna a Catalunya, però sense oblidar les nostres arrels mediterrànies. Cada primer diumenge de mes s'hi fan visites guiades pel conéixer bé l'edifici. Un dels arquitectes principals d'aquesta construcció va ser Josep Lluís Sert, molt amic del pintor Joan Miró. Posteriorment, l'ampliació va anar a càrrec de Jaume Freixa, deixeble de Sert. La inconfusible silueta de la Fundació Miró emergeix entre els jardins de la muntanya de Montjuïc Getty Images rtve

Casa Bloc: un pis per a tota la vida Ens desplacem a un indret on l'arquitectura és el mateix museu, el Museu Casa Bloc. Un altre disseny del grup GATEPAC, en aquest cas al barri de Sant Andreu. La Casa Bloc és una obra emblemàtica de l'arquitectura racionalista a Barcelona. És un bloc d'habitatges construït el 1933, durant la Segona República, molt innovador per l'època. L'objectiu dels arquitectes era oferir una nova arquitectura de qualitat als treballadors. Posava a treballar els millors arquitectes del moment per les persones que més ho necessitaven. Les famílies hi continuen vivint, però un dels pisos és ara museu. L'han rehabilitat i el Museu del Disseny de Barcelona hi fa visites guiades cada dissabte. Casa Bloc, un edificio construido en la República que rompió moldes en el diseño