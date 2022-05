La calor més intensa pica la porta. Tot i la reculada de la temperatura aquest dijous, no us feu il·lusions perquè anem camí de les calderes d’en Pere Botero. El pic de calor excepcional al maig arribarà aquest cap de setmana i molt probablement es fulminin rècords de temperatura màxima per l’època.

Nits tropicals primerenques a la costa Aquesta setmana hem passat les primeres nits tropicals en trams de la costa i en algunes poblacions de l’interior. La matinada d’aquest dijous el barri del Raval de Barcelona ha registrat la temperatura mínima tropical, per sobre dels 20 ºC, més primerenca dels darrers 15 anys.

Primers rècords de temperatura màxima Ahir ja es van assolir els primers rècords de maig d’aquesta calorada al Segrià i al Pla d’Urgell, amb temperatures de 30 a 35º, i també al Baix Llobregat i Barcelonès, on van superar els 30º. Rècords de calor del dijous 18 de maig

El pic de calor excepcional, diumenge Entre demà i sobretot durant el cap de setmana arribarà el pic de calor amb temperatures màximes al voltant dels 30 ºC arran de costa i de 35 a 40 ºC a l’interior. Temperatures màximes previstes pel diumenge 22 de maig En aquest sentit, l'AEMET ja ha activat un avís groc de calor per aquest diumenge a la Depressió Central de Lleida per temperatures de fins a 36 ºC. També, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emès els primers avisos de calor a les comarques de ponent per diumenge. “⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per temperatura màxima extrema ⚠



➡ Dg. 12.00 TU a 18.00 TU



➡ Grau de perill màx �� 1/6



➡ Comarques: Oest de la depressió Central pic.twitter.com/uH8XpOycwi“ — Meteocat (@meteocat) May 19, 2022 Els valors que es preveuen diumenge són fins a 15 graus superiors a les habituals a mitjans de maig. La causa d’aquesta calorada excepcional ja la sabeu de fa dies: l’entrada d’aire molt càlid que arrenca del nord d’Àfrica i que a 1500 metres d’altura el cap de setmana ens porta temperatures de gairebé 25 ºC. Temperatura a 1.500 metres per diumenge 22 de maig

Calor extrema i també pols en suspensió A banda de la pujada de temperatures aquesta dies hem d’estar pendents de l’arribada de pols sahariana que empobrirà encara més l’aire que respirem. Aquests dies la qualitat de l'aire és pobra a l’àrea metropolitana i regular a moltes poblacions del centre i del sud de Catalunya. Intrusió de pols en suspensió pel cap de setmana