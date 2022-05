Noves revelacions de l'Operació Catalunya per desacreditar l'independentisme

L'excomissari José Manuel Villarejo i el ministeri d'Interior de Jorge Fernández Díaz haurien planificat la publicació d'informes falsos l’any 2012 sobre corrupció que afectaven Jordi Pujol i Artur Mas.

Segons ha desvelat una investigació de 'El País' i diari digital 'Fuentes Informadas', el cas per desacreditar els polítics independentistes conegut com ‘Operació Catalunya” es va produir en plena campanya per les eleccions catalanes.

Va ser la resposta de l'executiu estatal al pla de Mas per convocar una consulta participativa sobre el futur de Catalunya, després d'haver obtingut una negativa del govern Rajoy en plena crisi econòmica per dotar la Generalitat d'un pacte fiscal similar al de País Basc o Navarra.

Suposats comptes a Suïssa Les gravacions que es publiquen aquest dimecres entre l'ex-número dos de Jorge Fernández Díaz al ministeri de l'Interior i l'excomissari Villarejo dibuixen u pla per difondre notícies falses contra dirigents independentistes. Segons aquesta conversa, l'empresari Javier De la Rosa, pròxim a la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i condemnat per corrupció als anys 90, va confessar que la nissaga dels Pujol tenia comptes a Suïssa, a banda d'una fundació amb entre 130 i 140 milions d'euros. L'aleshores encara comissari va suggerir a Martínez comprar la documentació per filtrar-la als mitjans, de tal manera que, esperava, els Pujol reaccionarien anant a Suïssa a canviar els noms de la Fundació. "Un cop entrin o surtin, se'ls filma aquest dia i estan morts", indica Villarejo. Durant la campanya del 2012 que va reelegir Artur Mas com a president sí van sortir diversos informes a mitjans com 'El Mundo' on s'assegurava que Pujol, Mas o altres dirigents de CiU tenien diners a Suïssa. Anys més tard, en una altra conversa enregistrada per Villarejo amb l'aleshores pes pesant del PP Esperanza Aguirre, l'excomissari es va atribuir l'autoria d'aquells informes.

Artur Mas reclama responsabilitats L'expresident Artur Mas ja ho deia aquell dia, i ho reitera ara. Mas acusa la Moncloa d'estar al corrent dels informes de Villarejo. Unes publicacions que, diu, van tenir impacte en les eleccions: Convergència va perdre 12 escons. En aquest sentit, Mas ha advertit que l’Estat no pot tornar a escapar-se sense assumir responsabilitats."La Moncloa també ho sabia, això no s'organitza des d'un ministeri. No actuava sol, n'estic convençut", ha assegurat en una entrevista a RAC1. L'entorn de Fernández Díaz, però, se'n desvincula. Ho atribueixen al partit, i no al ministeri.