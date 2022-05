La quota de presència femenina en posicions directives ha disminuït "de forma preocupant" durant l'últim any. Ho conclou un estudi elaborat per ICSA i EADA Business School sobre la bretxa salarial, que atribueix aquesta davallada als efectes de la pandèmia. L'informe assegura que a Catalunya les dones ocupen només un 14,3% dels càrrecs directius. Una tendència que se segueix al conjunt de l'Estat, on la xifra ha caigut un 2%. En aquest sentit, ICSA i EADA alerten de la necessitat d'un canvi de cultura empresarial que permeti a les dones conciliar la vida laboral i familiar.

00.55 min Els sous de les dones directives a Catalunya continuen sent un 17% inferiors als dels homes | Núria Alcalà

La igualtat salarial entre dones i homes és l'altra assignatura pendent. Els directius encara cobren gairebé un 18% més a Catalunya, mentre que al conjunt de l'Estat es tracta gairebé d'un 13% més. Pel que fa als càrrecs intermedis i treballadors, la xifra se situa en el 9,7% i 15%, respectivament.

Un 2% menys de dones en llocs directius L'informe presentat aquest dimecres a Barcelona mostra que l'any passat el percentatge de dones que ocupaven un lloc directiu a Espanya era del 18,8%, mentre que aquest any la xifra ha baixat dos punts, fins al 16,8%. És una situació pitjor que l'any 2008, quan va esclatar la crisi econòmica, ja que aquest any les dones ocupaven un 20% dels càrrecs directius. La xifra de dones directives a Espanya disminueix un 2% L'informe també revela que en els comandaments intermedis el percentatge de dones arriba al 39,9%, mentre que en el conjunt dels empleats s'enfila fins al 47%.