¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre en El Museo del Prado... de noche? ¡Ahora lo puedes descubrir! Entre sus paredes se esconden muchos misterios, secretos, romances, dinastías...

Documaster te ofrece la posibilidad de conocer aspectos escondidos de nuestra pinacoteca, personajes enigmáticos, jeroglíficos e incognitas que te sorprenderán.

Cruza las puertas con Ramón Gener, divulgador y presentador de otros grandes éxitos de La 2 como This is opera y This is art. Nos esperan las maravillas del museo en cuatro paseos nocturnos. De noche,los personajes de los cuadros cobran vida. La serie 200. Una noche en el Prado revela lo que en realidad esconden muchas de sus obras maestras.

Museo del gusto real 200. Una noche en El Prado Museo del gusto Real Ramón Gener nos presenta el álbum familiar de los reyes de España, que cuelga de las paredes del museo, y nos descubre sus tesoros.... Ver ahora El Museo del Prado es el fruto de las colecciones reales de la monarquía española y el resultado del gusto de los reyes y las reinas a lo largo de los siglos. En este primer capítulo, Ramon Gener presenta el álbum familiar de los reyes de España que cuelga de las paredes del museo, y descubre sus tesoros. También se abren algunos misterios...

Museo de pintores El Prado no es solo un museo de pintura, es un museo de pintores. Su magnífica colección tiene una particularidad: contiene la máxima colección de obras de Goya, de Rubens o Velázquez del mundo, pero solo tiene un cuadro de Rembrandt. En este segundo capítulo, Gener explica los motivos de este inquietante desequilibrio. 200. Una noche en El Prado Museo de pintores El Museo del Prado no es un museo de pintura, es un museo de pintores. Tiene la máxima cantidad de Goya, de Rubens o de Velázquez del mundo.... Ver ahora

Museo de símbolos En las paredes del museo del Prado se cuentan infinidad de historias preciosas relacionadas con la Biblia o con la mitología. El programa repasa las más bonitas y significativas y muestra cómo, todas ellas, presentan diversos niveles de lectura que las hacen incluso más interesantes de lo que aparentan. ¡Seguro que descubrimos algo que nunca antes nos han contado! 200. Una noche en El Prado Museo de símbolos En las paredes del museo del Prado se cuentan infinidad de historias preciosas relacionadas con la Biblia o con la mitología.... Ver ahora