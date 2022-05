La Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO ja és a Barcelona. Concretament, s'ha inaugurat al Palau de Congressos de la capital catalana que l'acollirà durant tres dies. Les autoritats han coincidit a destacar la importància de l'accessibilitat universal a l'educació superior i l'equitat; i de com aquesta és clau en la construcció d'un món millor i més sostenible. La trobada comptarà amb uns 1.600 participants presencials i representants de 145 països.

Catalunya i els ideals de la UNESCO

Aquesta és la tercera conferència sobre el futur de l'educació que celebra la UNESCO, però és la primera que no es fa a París. Per això, les autoritats catalanes han expressat el seu agraïment per haver escollit Barcelona seu de l'esdeveniment.

Aragonès ha destacat en aquest sentit els vincles que uneixen Catalunya i els ideals de la UNESCO i ha assegurat que aquesta hi trobarà en el país català sempre un "aliat". El president ha destacat la importància del coneixement en un món interconnectat i ha destacat el paper "transformador" de les universitats. Ha afegit que Catalunya viu en aquest món interconnectat "amb la llengua catalana com a nexe comú". Ha afirmat també que la cultura hi juga un paper "clau" per afrontar els grans desafiaments de la humanitat i ha posat com a exemple la crisi climàtica o la pandèmia de la covid.