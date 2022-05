Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a la periodista esportiva Danae Boronat!

“M'agradaria saber els teus inicis , com vas començar!”, comenta en Cesc. “ De ben petita! ”, diu la Danae. “Ja seguia a algunes dones periodistes , i sempre feia a casa la conya de 'Danae Boronat, TV3, Washington'. No sè per què, m'agradava Washington! Realment sempre m'havia fixat en els esports , però al final era 'jo vull ser periodista', i ho tenia claríssim”.

Canvi social

“Ara que estaves parlant del paper de la dona, a l'esport i a la vida en general, jo crec que estic davant d'una llegenda”, remarca en Cesc. “Ets la primera dona en retransmetre un partit sencer de la lliga de futbol! Me n'alegro moltíssim, però també em fa molta ràbia que hagi tardat tant aquest moment”.

“Aquesta és una mica la cosa, no?”, destaca la Danae. “Va ser notícia, i molta gent es va sorprendre de que al 2019 encara cap dona hagués narrat un partit a nivell estatal de la Lliga de Primera Divisió a TV. I dius: està bé, hem de conèixer primer la realitat per després poder canviar-la”.

“A partir d'aquí, és 'molt bé, i ara què està passant?'. Estem fent passes per anar normalitzant això, i que deixi de sonar estranya una veu femenina narrant un esport? A altres esports ja ho hem vist: els Jocs Olímpics de Televisió Espanyola, la Paloma del Río, hi ha hagut moltes dones narrant competicions, natació, sincro, rítmica... Però el futbol és allò de 'aquí no entreu, que això és d'homes”.

“I la implicació de, per exemple, els jugadors de primer nivell? Creus que s'haurien d'implicar més, a nivell de xarxes socials, amb tota la força que tenen?”. “Gran tema aquest! Sí, és clau. De fet, al meu llibre, per sort; vaig aconseguir que jugadors top - com l'Antoine Grissman, com l'Andrés Iniesta, com el Borja Iglesias o l'Iker Casillas - es mullin i es posicionin, i expliquin per què fins ara no han recolzat públicament el futbol femení”.

“Molts et diuen que és una mica perquè no sabien gairebé ni que era allà, altres reconeixen que no els hi interessa que el futbol femení creixi molt”. “I ara el futbol femení està tapant gairebé al masculí, al Barça per exemple!”. “Clar! És que pot passar. Si el Barça femení guanya títols i el masculí no, alguns diran 'ostres, ara elles poden reclamar millors condicions econòmiques, poden començar a sentir-se importants i a demanar més'. I això encara costa molt”.