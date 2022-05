Nous camins en la música Z: Santa Salut

TikTok ha creat una bretxa generacional que és insalvable, o només ho és pels més valents. En l’actualitat, hi ha una concepció ben diferent entre els mil·lenistes i els centennistes. Així doncs, els primers no saben com funciona TikTok ni entenen els virals. Tampoc entenen l’exageració dels centennistes pels seus ídols perquè persegueixen ideals i els Z van més enllà, volen sentir-se identificats.

És ben palès, que les xarxes socials han obert nous mons a tots els nivells. La Generació Z està acostumada a viure en comunitat virtual. Busquen la innovació constant i tenen poca confiança en les institucions. Entenen les xarxes com una extensió més de les seves relacions socials i les incorporen naturalment al seu dia a dia. En canvi, als mil·lenistes, els hi fa mandra estar connectats 24/7. Busquen autenticitat i transparència i volen, sobretot, tenir la seguretat que tot anirà bé. Sense involucrar-se massa.

Els que actualment tenen prop de 30 anys, estan acostumats als models que s’han instaurat a la societat. Estan dins de la zona de confort i no s’atreveixen a saltar i deixar-se emportar. Els centennistes no entenen el sistema establert. És lògic, per edat el sistema ha beneficiat als mil·lenistes que han crescut en època de bonança econòmica i ha deixat de banda als de la generació Z, que actualment tenen menys de 24, i que han crescut amb les conseqüències de la recessió del 2008.

És per aquest motiu, que sovint, troben d’altres camins als quals estem acostumats. Han crescut sentint: tot està inventat, no t’hi llencis. Fes de becari i amb sort t’agafaran allà on estàs. I això els hi ha provocat una crisi d’identitat difícil de superar. En la música tenim molts exemples de menors de 30 anys que han tingut èxit en la música. Una de les característiques que tenen en comú és: han trencat els motlles.

Trencant motlles abans dels 30

En el pop experimental, podem trobar el cas d’en Sebastián Cortés -que ha fet ‘La Posada’ amb Alba Reche- la María Blaya -música de qui ha sortit a Élite i Valeria-. En el pop internacional o alternatiu descobrim casos com la Sabrina Carpenter, l’Olivia Rodrigo i un clar exemple, Billie Eilish. En el món del rap, trobem a Juice WRLD.

A Catalunya

En el panorama musical català, una de les artistes que destaca en el món del hip-hop és Santa Salut. Una rapera que va trobar el seu camí quan va experimentar el que és créixer professionalment en un entorn favorable quan et dediques al que més t’agrada. Al principi, no creia que es pogués dedicar a cantar rimes perquè molts dels seus amics o amigues l’avasallaven amb pensaments limitants i la criticaven. Un cop dins de l'entorn del hip-hop, des del primer moment, va trobar una comunitat que l’ajudava a tirar endavant i a practicar perquè li sortís bé el que li agradava.

Santa Salut irromp dins l'escena musical catalana amb només 19 anys i ho fa per mostrar-nos com demostren les coses els joves que tenen molt a dir. Reconeix que el rap l'ha ajudat a despertar la curiositat del món que l'envolta i a identificar els interessos de les persones que se li apropen.

Referent dins del rap femení

Ara, s’ha convertit en referent dins del món femení i se sent elogiada quan admiradores seves més petites li diuen que la segueixen. Reconeix que ha sigut una incorporació gradual i que s'ha trobat amb companyes que es donen suport entre totes. Algunes de les seves referents son Arianna Puello, Elane, Lia Kali o Tribade.

La seva intenció és instigar un vincle que serveixi d'annex entre totes i les recolzi com ella va sentir en els seus primers micros oberts. En paraules de l'artista "hem d'ensenyar que estem totes i que la unió fa la força".

Santa Salut és un clar exemple de joves que arrisquen en la música i posen ells mateixos les normes. I es que quan tots els camins trontollen és possible crear-ne de nous a base de molta feina i moltes rimes.