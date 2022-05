Body combat amb Cesc Escolà i Danae Boronat

Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà dona la benvinguda a la periodista esportiva Danae Boronat. Tots dos duen a terme l'habitual escalfament abans de començar l'entrenament d'avui: una rutina de body combat amb l'objectiu de millorar la coordinació, la capacitat cardiovascular i la muscular!

L'entrenament

Al primer bloc d'avui, començarem centrant-nos en exercitar les cames! Creuem i alternem mentre les acompanyem amb els braços. Tot seguit, passem enrere la cama dreta i baixem, aguantant amb un lunge i seguint amb una patada frontal!

Canviem de costat i seguim, aguantant amb l'esquena recta i les espatlles enrere, i anem repetint l'exercici. No oblidem respirar!

Passem a alternar cames ràpidament mentre pugem pulsacions, i anem baixant gradualment. Tot seguit, tornem a començar. I tanquem el bloc buscant més intensitat mitjançant el doble rebot!

Al segon bloc, ens posem de costat i exercitem braços! Colpegem a l'aire mentre els anem alternant, i aguantem!

Passem a situar-nos frontalment de nou per a fer un exercici de jabs. Alternem braços ràpidament, i tot seguit passem als hooks, pujant i baixant braços com si piquéssim a la mandíbula! Apretem fort abdominals y respirem.

Després, accelerem i coordinem baixant, afegint-hi un mini-squat cap al costat! Canviem ritme amb un jab cross, alternant moviments amb una rutina combinada.

Tot seguit, tornem a posar-nos de costat i ens encarreguem de repetir els exercicis del segon bloc fins ara, en combo, i tanquem amb un uppercut que transformem en burpee!

Al tercer bloc, que serà plenament frontal, alcem els braços i colpegem amb ells dues vegades el nostre genoll esquerre. Parem de forma momentània i comencem a accelerar el procés!

Tot seguit, comencem també a alternar cames, i passem a jugar amb els colzes mentre mantenim les mans obertes. Fem 4 de cada, combinem i ho repetim tot!

Seguim accelerant fins fer l'exercici mentre avancem i retrocedim, i tanquem el bloc alternant directament una cama de cada!

I avui comptem amb un bloc final sorpresa; on l'Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya, acompanyarà en Cesc i la Danae mentre recuperen els exercicis previs a gran velocitat!

Com de costum, no oblideu fer estiraments després d'entrenar per a evitar lesions i molèsties.