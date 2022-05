Al capítol d' Helvètica dedicat al disseny la Flora Saura no només se centra en el present i els dissenys que pots trobar al teu sabater. També posa la mirada en el futur i en les tendències amb què vestirem els nostres peus en els pròxims anys. Per a fer-ho, no hi ha manera millor que conversant i descobrint què tenen al cap els futurs dissenyadors de calçat, en altres paraules, alumnes com la Clàudia, la Paula i la Sònia, del postgrau de Disseny de calçat de l'Escola de Disseny de Sabadell.

Calçat RTVE Catalunya

Com a treball de final de postgrau, cadascuna d'elles ha ideat un prototip de sabata amb molts missatges al darrere de cada petjada. La Clàudia va tenir la idea de fer una sabata que fos clàssica, però a la vegada que tingués certs aspectes tecnològics. Pel que fa a la forma, va utilitzar un calçat del tipus Oxford, molt tradicional, i com a part innovadora va optar pel material. Mira bé la fotografia perquè sembla paper, però no ho és! És un plàstic que és fi i lleuger, alhora que resistent. Sobre aquest material va incorporar impressió en 3D que és capaç de generar un circuit sota la pell. Això vol dir que, si hi incorpores una bateria, es podria obtenir energia en tota la seva superfície. No hi podries carregar el mòbil... però sí generar calor per mantenir els peus ben calents a l'hivern! Segur que més d'un fredolic ho agrairia.

Calçat RTVE Catalunya

Les sabates de la Paula són molt conceptuals i estan pensades per un món distòpic. Amb l'arribada de la pandèmia, es va preguntar com seria el calçat del futur si, després d'una apocalipsi, tots els recursos que utilitzem fins ara per crear sabates desapareguessin. Sota aquest futur imaginari va crear unes sabates en què la sola està dissenyada amb ancoratges perquè se'n faci ús depenent de les necessitats. Hi ha tot de gadgets de supervivència i, com explica la Paula, "el que volia és crear una sabata que és totalment reciclable si se'n separen les peces". Sens dubte, és un calçat tot terreny i preparat per a tota mena d'imprevistos!

Calçat RTVE Catalunya

Per últim, la Sònia presenta Green Blood, que es tradueix com a sang verda. "M'apassiona el món del retail, m'agrada el calçat i em dedico a l'alimentari", explica l'alumna. "Hem viscut com el món dels substitutius carnis, el món 100% vegetal, ha crescut en els últims anys una barbaritat i, per tant, vaig pensar en un calçat 100% vegetal, compostable i sostenible". Les seves sabates desapareixen sense deixar rastres tòxics si les enterres! Estan compostes de materials i fibres que venen de les algues i també estan inspirades en el món del vi. I és que la polpa té molta fibra i va molt bé per fer pell vegetal. Són còmodes, resistents i modelables.

La Clàudia, la Paula i la Sònia esperen que els seus prototips acabin en les sabateries. Amb quina d'aquestes sabates et veus en un futur?