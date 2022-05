Els comerços situats en els eixos comercials turístics de Barcelona obriran a partir d'aquest diumenge 15 de maig i tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre.

Les obertures podran fer-se en els eixos comercials i turístics de la zona 1 i 2, que inclou el centre de Barcelona, Gràcia, Eixample, Sant Antoni, Poblenou, Vila Olímpica, Diagonal, Sagrada Família, Sants o Diagonal Mar, entre altres zones.

Per a Barcelona Oberta, l'ampliació del calendari comercial arriba en un moment "crucial" per a l'activitat econòmica de Barcelona, ja que ajudarà al comerç situat en zones turístiques, que ha estat molt castigat per la pandèmia, i afavorirà la contractació de personal.

“Per a tu i per a tothom, obrim els comerços a Barcelona tots els diumenges del 15 de maig al 15 de setembre. T'esperem tots! pic.twitter.com/UZ8QFLq3SM“ — Barcelona Oberta (@BarcelonaOberta) May 13, 2022

Fins ara el calendari comercial permetia l'obertura de cinc diumenges, tres al maig i dos a l'octubre, el que, segons l'entitat, provocava confusió en el consumidor, que no acabava de tenir clar quan podia trobar les botigues obertes, i "acabava sent poc significatiu" per a les quals obrien.

Barcelona Oberta ha qualificat de "fita en la història comercial del país" aquest nou calendari d'obertures, fruit d'un acord entre patronal i sindicats amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.