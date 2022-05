Junts dona l'esquena definitivament a la Llei de Política Lingüística

El Govern es queda sense una de les principals eines per intentar fer front a l’ordre del TSJC per executar en 15 dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d'hores lectives en castellà. La modificació de la Llei de Política Lingüística acordada amb el PSC, ERC i els comuns sembla en via morta després que Junts per Catalunya hagi refermat aquest mateix dijous la seva negativa.

En una roda de premsa, el portaveu de la formació, Josep Rius, ha argumentat que la reforma legal no serveix per frenar la decisió judicial i tampoc compta amb el "consens" polític necessari ni del sector.

D’aquesta manera desactiva la pressió exercida durant la sessió de control pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, en què situava aquesta mateixa setmana per intentar desencallar la nova proposta per respondre la interlocutòria del TSJC.

A més a més, creix la pressió en sentit contrari. Després de la negativa de Junts, ha estat la CUP qui ha demanat a ERC que es desmarqui de l'acord amb socialistes i comuns. La diputada Nogay Ndiaye ha instat als republicans a què se sumin a la porposta registrada per la CUP perquè considera que "és l'única que blinda la immersió".